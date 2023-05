Esercitazioni a fuoco da cielo e terra 

Giochi di guerra con fuoco vero sulle colline del poligono di Teulada a due passi dalle spiagge del golfo. L’esercitazione Nato Joint Stars 2023, che ha visto impegnate 5300 persone e 900 mezzi, si è svolta nell’Isola in uno scenario virtuale che però richiama i veri teatri di guerra e in particolare quello dell’Ucraina. «Il poligono viene bonificato non appena si conclude l’operazione», dicono i militari del Comando operativo vertice interforze, guidato dal generale Figliuolo, che aggiunge: «Per le esercitazioni a fuoco riprese quest’anno dobbiamo ringraziare la Regione Sardegna».

