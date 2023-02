Esercitazioni a Capo Frasca, limiti per la navigazione 

Da alcuni giorni si è ripreso a sparare nel poligono di Capo Frasca: fino al 3 marzo, i velivoli militari solcano i cieli del territorio di Arbus dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 17. Il nuovo calendario di esercitazioni di tiro a fuoco è stato reso noto dalla Capitaneria di porto di Oristano: il comandante Federico Pucci, tramite un’ordinanza, ha annunciato l’attivazione temporanea dell’area regolamentata “Nuova Tango 812”, con le consuete limitazioni a mare. Un provvedimento dettato dalla necessità di interdire la zona interessata alle operazioni, al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione.

Nello specifico le disposizioni, nei giorni e negli orari specificati, proibiscono nello specchio d’acqua della base militare “la pesca e i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione e tutte le attività collaterali, la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, oltre agli incarichi connessi con i cosiddetti pubblici usi del mare”.

I trasgressori, oltre a rischiare di essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare alle persone e alle cose, riceveranno le sanzioni previste dal Codice della navigazione, con l’avvertimento che si procederà per altre vie nel caso in cui “il fatto commesso non costituisca reato o diverso illecito amministrativo”. (s. r.)

