Esercitazione sulla neve del Gennargentu  

Sui monti innevati di Fonni si è svolta un’esercitazione congiunta del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nuoro e il personale del Soccorso alpino e speleologico di Nuoro.

Nello splendido scenario, i militari del Sagf e gli uomini del Sass hanno affrontato manovre di soccorso organizzato volte alla corretta evacuazione di un presunto ferito da ambiente impervio (sciatore/escursionista) con il presidio di una barella di “stabilizzazione e trasporto” denominata “Kong - Rolly” e l’esecuzione di adeguati “ancoraggi” su neve che permettessero l’attuazione di più riprese di calata con corda, sino ad un punto ritenuto utile alla definitiva consegna del paziente ad un unità di pre-ospedalizzazione.

L’esercitazione ha lo scopo di raggiungere la massima efficienza, tempestività e sicurezza nelle attività operative, al fine di effettuare interventi di soccorso in forma congiunta, prioritariamente in ambiente di media e alta montagna, in ambienti impervi e in contesti non antropizzati come pure di sviluppare le attività di ricerca, studio e formazione.

L’esercitazione è parte integrante del Protocollo d’intesa, siglato lo scorso luglio, tra il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna e la Guardia di finanza.

