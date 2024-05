Esercitazione militare, chiuso anche il Molo Ichnusa 

Non solo ampi tratti di mare, da ovest a est, passando per l’area meridionale della Sardegna. Anche il molo Ichnusa sino alla mezzanotte di sabato resterà chiuso alle auto e ad altri mezzi per consentire le operazioni legate alla mega esercitazioni militare denominata “Mare Aperto 24-1”. A disporlo, con un'ordinanza, è stato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Nella banchina dove i cagliaritani hanno visto decine di concerti e dove c’è anche la base operativa di Luna Rossa (i cui mezzi sono gli unici autorizzati ad accedere nell’area interdetta) è stato anche allestito un ospedale da campo militare, proprio a supporto dell’esercitazione.

Dura la reazione di Sinistra Futura, che in una nota accusa la Regione. «È ormai una triste consuetudine per i cagliaritani vedere il porto riempiersi di navi da guerra che saranno impegnate in esercitazioni militari nei vari poligoni presenti nell'isola. Uno spettacolo non gradito che si fa beffe ancora una volta delle prerogative della Regione per quanto riguarda l'utilizzo del suo territori», si legge. «Il protocollo d'intesa tra il ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna firmato nel 2017 e integrato nel 2019 prevedeva una graduale diminuzione delle esercitazioni; nonostante le buone intenzioni è doveroso dire che le esercitazioni non solo non sono diminuite, ma per quella in atto non è stato neppure consultato il comitato paritetico per le servitù militari. In sostanza la Regione è stata completamente ignorata nonostante fosse già presente nel 2023 l'espresso parere negativo del Comitato disattendendo quindi i protocolli sottoscritti con il governo nazionale».

Secondo Sinistra Futura, «un atteggiamento inaccettabile da parte del ministero della Difesa che dimostra ancora una volta di fregarsene delle esigenze del popolo sardo perpetuando un atteggiamento arrogante di piena sovranità all'interno del nostro territorio senza salvaguardare l'ambiente e la salute del popolo sardo».

