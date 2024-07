Un campo addestrativo in via San Paolo per testare risposte tempestive e organizzate in tempi di crisi. L’esercitazione della Protezione Civile è parte integrante di una più ampia strategia nazionale di pronto intervento, in casi straordinari ed eccezionali, promossa dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e volta a garantire la pronta operatività della Colonna mobile del Comune.

Composta da 14 veicoli di cui 5 con rimorchio, la Colonna mobile scortata da due pattuglie della Polizia Locale, ha percorso le principali vie cittadine, tra cui via Galvani, via Cettigne, via Costantinopoli, via Berna, via Stoccolma, via Berlino, l'Asse Mediano, viale Ferrara, viale Colombo, Lungomare 11 Settembre e viale La Plaia, prima di giungere in via San Paolo.

In via San Paolo sono state montate tende, gazebo, generatori, colonne faro e servizi igienici da campo predisposti, con il materiale necessario per prestare assistenza, simulando le condizioni di un vero intervento in emergenza. La dotazione di mezzi si compone anche di un camper, nel quale trovano spazio gli uffici logistici, e un'autoambulanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA