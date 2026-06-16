VaiOnline
Santa Giusta.
17 giugno 2026 alle 00:32

Esercitazione antincendio sul Monte Arci e in campagna  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Monte Arci ieri ha fatto da cornice a un’esercitazione antincendio nella località di Pira Inferta, nel territorio di Santa Giusta. L’iniziativa internazionale, dedicata allo studio e alla gestione degli incendi boschivi, prosegue anche oggi con una trentina di ricercatori, tecnici della Protezione civile e professionisti provenienti da diversi Paesi europei e dell’America Latina. Le esercitazioni sono state organizzate dal Corpo forestale e dal Cnr: i partecipanti hanno potuto osservare le tecniche di utilizzo del fuoco prescritto, uno strumento di prevenzione che consiste nell’applicazione controllata del fuoco per ridurre la vegetazione secca e il materiale combustibile accumulato nei boschi. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta/1.

Cagliari, la partita dello stadio

La spesa prevista è di 218 milioni, 60 pubblici: tutti i numeri 
l A. Carta, L. Piras
A Olbia per presentare i risultati della campagna Mare e laghi sicuri

Salvini vuole il treno per Nuoro: «Recuperemo anni di ritardo»

Tariffe aeree e marittime, il ministro promette: «Niente aumenti» 
Tania Careddu
La storia travagliata di un’opera strategica per l’immagine della Sardegna

Dal sogno di Cellino a Giulini Un percorso lungo trent’anni

Il no all’impianto a Santa Caterina, la cessione del club e tanta burocrazia per chiudere l’iter del “Gigi Riva” 
Lorenzo Piras
Reportage

Raccolto dimezzato per le erbe infestanti: agricoltori disperati

Un’annata da dimenticare per le aziende dell’Alta Marmilla  
Mariella Careddu
Il lutto

Addio a Ruini, eminenza grigia della Chiesa

Custode dei valori cattolici, l’ex presidente della Cei è morto a 95 anni 