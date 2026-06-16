Esercitazione antincendio sul Monte Arci e in campagna  

Il Monte Arci ieri ha fatto da cornice a un’esercitazione antincendio nella località di Pira Inferta, nel territorio di Santa Giusta. L’iniziativa internazionale, dedicata allo studio e alla gestione degli incendi boschivi, prosegue anche oggi con una trentina di ricercatori, tecnici della Protezione civile e professionisti provenienti da diversi Paesi europei e dell’America Latina. Le esercitazioni sono state organizzate dal Corpo forestale e dal Cnr: i partecipanti hanno potuto osservare le tecniche di utilizzo del fuoco prescritto, uno strumento di prevenzione che consiste nell’applicazione controllata del fuoco per ridurre la vegetazione secca e il materiale combustibile accumulato nei boschi. ( v. p. )

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