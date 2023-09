Esequie in forma strettamente privata  

Castelvetrano. Nel paese natale di Matteo Messina Denaro, apparentemente, è stata una giornata come tutte le altre, anche se la notizia della morte del boss si era già diffusa di buon mattino. Le case delle sorelle di Messina Denaro sono a poche centinaia di metri l’una dall’altra: Bice vive in una palazzina di via Ruggero Settimo, Giovanna, invece, in via Piave. Sono loro insieme a Patrizia (in carcere), che si stanno prendendo cura della mamma anziana e ammalata, Lorenza Santangelo, tenendosi costantemente in contatto con la nipote del boss, l’avvocato Lorenza Guttadauro che sta seguendo a L’Aquila tutti gli aspetti burocratici legati al trasferimento della salma a Castelvetrano. Matteo Messina Denaro verrà tumulato in città. Non è escluso che le esequie - come per Riina e Provenzano - verranno svolte in forma strettamente privata. Nel cimitero davanti alla cappella gentilizia dei Messina Denaro spicca una statua in marmo bianco che raffigura una donna angelicata: la scritta sul frontespizio recita “famiglia Francesco Messina Denaro”, proprio a ricordare la figura del padre, anche lui latitante, la cui salma fu fatta trovare già composta nelle campagne del paese nel novembre 1998.

