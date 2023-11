Nuovi orari per la scelta del medico di base. Le direzioni della Asl 5 e del distretto di Oristano comunicano che l’ufficio per la “scelta-revoca” del medico e per le esenzioni ticket negli uffici di via Carducci 41 sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12.30. Inoltre la Asl comunica ai cittadini di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta che ci sono ancora posti disponibili in alcuni ambulatori di medicina generale in città. ( m.g. )

