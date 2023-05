Esenzioni Tari, al via le domande online: c’è tempo sino a giugno 

Al via la presentazione delle richieste, esclusivamente online, per avere diritto alle esenzioni sulla Tari riferita all’anno in corso. Il Comune ha pubblicato nei giorni scorsi l’avviso, fissando la scadenza per inviare le istanze al 30 giugno.

Agevolazioni che andranno calcolate in base alla tipologia di abitazione e al reddito familiare, e rivolte anche ai locali gestiti da organizzazioni del Terzo settore. La procedura - come annunciato dal Comune di recente - sarà solo online: tramite identità digitale - procedimento consigliato perché consente di visualizzare anche l’iter di avanzamento della pratica - oppure passando per il settore Tributi e i Servizi sociali.

Un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione che si sta portando avanti anche sul fronte dei tributi, tenendo conto dei cittadini meno esperti nell’uso delle nuove tecnologie. Per loro è stato infatti previsto un servizio dedicato: ci sarà l’Ufficio per le relazioni con il pubblico, al piano terra del Comune, che «dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13», assicurano dal palazzo di via Porcu, «sarà disponibile per supportare i cittadini che avessero difficoltà nella presentazione delle domande online».

