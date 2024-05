«Esentati da Dante»: Valditara boccia il prof 

TREVISO . Diventa un caso politico quello dei due studenti musulmani di terza media di Treviso esentati dallo studio della Divina Commedia, che potrebbe risultare offensiva per chi abbraccia l'Islam. Sulla decisione, presa dal docente all'insaputa della dirigenza scolastica, si è scatenato un putiferio: tutti contro lo zelo eccessivo dell'insegnante.

Il professore ha scritto ai genitori dei due ragazzi, chiedendo se ci fossero problemi nell'affrontare l’opera di Dante con i loro i figli. Le famiglie hanno risposto che lo si doveva evitare. La stessa lettera è stata inviata ai genitori di altri alunni che non fanno religione a scuola, perché un testo impregnato di cattolicesimo potrebbe urtare la sensibilità di chi non crede, o abbraccia altre fedi. Per i due ragazzi è stato organizzato un programma alternativo su Boccaccio. Appresa la notizia, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valdidara ha inviato gli ispettori all'istituto trevigiano “Felissent”, «per verificare i fatti. L'esclusione è del tutto inammissibile». Dello stesso tenore tutti i commenti politici.

RIPRODUZIONE RISERVATA