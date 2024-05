«Esempio di stile e garbo» 

«L’addio al Cagliari di Claudio Ranieri? Ci ho parlato un'ora fa, con lui ho un rapporto personale molto importante. Sicuramente avremo qualche minuto di più per stare insieme. Ripeto, tra noi c'è un rapporto di grandissimo affetto». Così il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando con i giornalisti a margine del convegno “Cybersecurity nel mondo dello sport. Prevenzione, contrasto e formazione per la difesa dagli attacchi informatici”, ha voluto fare i complimenti al tecnico di Testaccio anche pubblicamente dopo averglieli fatti personalmente al telefono appena uscita la notizia.

Complimenti

«Gli ho fatto i complimenti, anche in questo caso, per modi, tempi, garbo, stile», ha tenuto a precisare Malagò che conosce Ranieri sin da ragazzino e ha intensificato i rapporti con lui trasformandoli in un’amicizia quando Sir Claudio è diventato per la prima volta allenatore della Roma. Anche per questo, ha ammesso di aver seguito con particolare interesse il Cagliari nell’ultimo anno e mezzo.

