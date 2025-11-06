VaiOnline
Il caso a Siniscola
07 novembre 2025 alle 00:34

Eseguì lavori nel santuario, assolto dal giudice 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato assolto per tenuità del fatto Claudio Marceddu, accusato di aver eseguito opere edilizie non autorizzate nel santuario campestre di Sant’Elena a Siniscola.

Il giudice Giuseppe Carta del Tribunale di Nuoro ha stabilito che l’uomo agì in buona fede e per necessità, per mettere in sicurezza una facciata pericolante. Secondo la sentenza, la sbarra in ferro «da un metro di lunghezza per dici centimetri altezza» ha sottolineato il pm Alberto Pinna nella sua requisitoria, posizionata da Marceddu sopra il portale di entrata, aveva carattere provvisorio, non ha provocato danni irreversibili e anzi era «finalizzata alla conservazione del bene». Per il pm, durante il processo nessuna prova è emersa inoltre per gli altri presunti danneggiamenti contestati: intonaci caduti da tempo, altare già segnato da atti vandalici e un muro di cinta demolito, un fatto risalente agli anni Settanta.

Il giudice ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, accogliendo le tesi del difensore, avvocato Francesco Carboni, secondo cui l’imputato «è intervenuto solo per evitare un crollo» sottolineando come il vincolo della Soprintendenza è stato posto dopo, e oggi, a cinque anni di distanza, con il bene sotto sequestro, continuano gli atti vandalici

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Ex assessora accusa: sostituita in Giunta perché sono incinta

Il sindaco di Oliena replica: «Non è nel mio modo di agire» 
Fabio Ledda Marilena Orunesu
La storia

«Ho sconfitto il cancro grazie alla ricerca e alle cure sperimentali»

L’esperienza di Giovanna Manca: «Vorrei aiutare chi vede tutto nero» 
Sara Marci
Camera

Nuovo caso Almasri, bufera sul Governo

«La richiesta libica di estradizione è un pretesto, arrivò dopo il rimpatrio» 
olbia

Una mail da Elia, che sterminò i familiari

Ancora ricerche nell’Isola per Del Grande, fuggito dall’istituto dove lavorava 
Andrea Busia