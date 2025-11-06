Eseguì lavori nel santuario, assolto dal giudice 

È stato assolto per tenuità del fatto Claudio Marceddu, accusato di aver eseguito opere edilizie non autorizzate nel santuario campestre di Sant’Elena a Siniscola.

Il giudice Giuseppe Carta del Tribunale di Nuoro ha stabilito che l’uomo agì in buona fede e per necessità, per mettere in sicurezza una facciata pericolante. Secondo la sentenza, la sbarra in ferro «da un metro di lunghezza per dici centimetri altezza» ha sottolineato il pm Alberto Pinna nella sua requisitoria, posizionata da Marceddu sopra il portale di entrata, aveva carattere provvisorio, non ha provocato danni irreversibili e anzi era «finalizzata alla conservazione del bene». Per il pm, durante il processo nessuna prova è emersa inoltre per gli altri presunti danneggiamenti contestati: intonaci caduti da tempo, altare già segnato da atti vandalici e un muro di cinta demolito, un fatto risalente agli anni Settanta.

Il giudice ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, accogliendo le tesi del difensore, avvocato Francesco Carboni, secondo cui l’imputato «è intervenuto solo per evitare un crollo» sottolineando come il vincolo della Soprintendenza è stato posto dopo, e oggi, a cinque anni di distanza, con il bene sotto sequestro, continuano gli atti vandalici

