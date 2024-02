Esecuzioni immobiliari Il Tribunale di Lanusei ha il primato nazionale  

Il Tribunale di Lanusei, orfano di presidente, è il più efficiente d’Italia. In cima alla classifica dei palazzi di giustizia in quanto a produttività in virtù del limitato peso dell'arretrato sui fascicoli delle procedure esecutive immobiliari oltre i cinque anni, per un totale di 106 fascicoli ancora pendenti nel 2022.

È quanto emerge da “Il Funzionamento delle procedure esecutive: analisi e performance dei tribunali italiani”, il secondo approfondimento del report annuale presentato dall'Associazione T6 - Tavolo di studio sulle esecuzioni italiane - che fornisce un'analisi nitida della gestione e del funzionamento delle esecuzioni immobiliari in Italia. Secondo e terzo posto, rispettivamente, per Isernia, con 132 procedure pendenti, e Aosta, con 138 fascicoli aperti nello stesso anno. Lo studio, curato dal professore da Federico Cecconi e Laura Pelucchi, si articola attraverso l'analisi delle performance dei Tribunali in termini di arretrato e capacità di smaltimento dello stock delle pratiche pendenti, nonché l'individuazione di fattori in grado di incidere significativamente sulla durata e lo svolgimento di tali procedimenti.

A livello nazionale, prendendo in esame un campione di 140 tribunali e un totale di 212 mila fascicoli pendenti dal 2002 al 2022, si rileva un calo dei fascicoli aperti (245 mila nel 2021) a fronte di aumento di procedure con arretrato, con il 60 per cento dei fascicoli aperti con un'anzianità superiore a 5 anni - rispetto al 50 per cento nel 2021 - e il 26 per cento pendente da oltre 10 anni - contro il 15 per cento dell'anno precedente. (ro. se.)

