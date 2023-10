Escursionisti in cammino tra miniere e vigneti 

Parte oggi da S’Ortu Mannu “In cammino tra miniere, grotte e vigneti”, un percorso di 40 chilometri (diviso in 3 tappe) sui sentieri del Cammino minerario di Santa Barbara (Cmsb) che è parte del progetto “Noi camminiamo in Sardegna” con il quale l’assessorato regionale al Turismo punta a promuovere i cammini e i prodotti tipici. Oltre 500 tra addetti ai lavori e giornalisti di settore saranno coinvolti nel progetto che equivale ad enorme vetrina per l’isola dato in ogni territorio saranno aperte le attività ricettive e messi in mostra prodotti tipici, ricorrenze, edifici storici e varie peculiarità. Il cammino del Sulcis ha già vissuto due tappe propedeutiche muovendosi da Santadi verso Piscinas, Giba, Masainas, Sant’Anna Arresi e Candiani (Porto Pino). Oggi da s’Ortu Mannu (ore 15) ci si muoverà verso Orbai e Monte Cadelano per arrivare al villaggio minerario di Rosas a Narcao. «Comune e Pro Loco promuoveranno il lavoro dell’uomo, le tradizioni e la qualità dell’ambiente oltre ad offrire i nostri prodotti tipici a base di olio e olive». chiosa la sindaca Debora Porrà. Giovedì la seconda tappa porterà il gruppo a Nuxis. Il giorno dopo ci si muoverà verso Santadi. «Lo scopo è valorizzare la parte meno nota del nostro cammino, - spiega Ponziana Ledda, responsabile e guida del Cmsb - mostrando geologia, miniere, vigneti e i tipici Furriadroxius». (s. f.)

