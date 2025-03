Escursionisti e alunni insieme in ricordo di Gianfranca Loddo 

Tanti gruppi escursionistici iscritti alla federazione Fie, accanto agli alunni della scuola elementare di Orosei, in testa i suoi allievi. Con una camminata nell’oasi di Bidderosa tutti hanno ricordato Gianfranca Loddo, insegnante scomparsa improvvisamente lo scorso giugno all’età di 56 anni. Era molto amata dai suoi alunni, come pure dagli amici del gruppo “Su Golostiu” di Bitti che hanno coinvolto altri appassionati dell’Isola iscritti alla Federazione italiana escursionismo.

Nei giorni scorsi si sono ritrovati a Bidderosa per condividere una giornata speciale, in omaggio all’insegnante. Presenti circa 40 alunni delle quinte elementari che lei l’anno scorso aveva lasciato in quarta. I suoi allievi sono stati accompagnati da insegnanti e genitori. Non erano certo soli.

La giornata, organizzata da Raimondo Loddo e Giuseppe Sedda, ha infatti mobilitato tutti gli allievi del corso Fie per accompagnatori e istruttori, lo stesso frequentato un anno fa da Gianfranca Loddo, e varie associazioni escursionistiche come quelle di Bitti, Ovodda, Putifigari, Iglesias, Pattada, Ozieri. C’erano anche il presidente regionale della Fie, Arcangelo Puddori, il commissario regionale per la formazione Franco Doneddu, e il direttore del corso di formazione Gigi Mura. Il percorso, lungo dieci chilometri, è lo stesso illustrato da Gianfranca Loddo nella tesina finale del corso.

