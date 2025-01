Escursionista soccorsa con l’elicottero 

Aveva scelto di trascorrere la giornata dell’Epifania all’insegna dello sport all’aria aperta. Ma per una ragazza di Cala Gonone la giornata di festa si è conclusa all’ospedale San Francesco di Nuoro con una caviglia fratturata, dopo un soccorso effettuato al buio.

L’incidente è successo poco prima del tramonto di ieri a Cala Fuili, durante un’escursione. Lungo lo stradello la ragazza è inciampata malamente ed è stata subito soccorsa da alcuni compagni d’avventura che, resisi conto della gravità dell’infortunio, hanno provveduto ad allertare il 118. In virtù dell’area piuttosto impervia, la centrale operativa di Sassari ha disposto l’invio dell’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus che è decollato dalla base di Olbia. Giunto sul posto e individuato il paziente, l’equipaggio non ha potuto recuperare l’escursionista perché è calato il buio esattamente un minuto dopo l’arrivo sopra la zona indicata dalla centrale operativa. A quel punto, l’elicottero ha illuminato la zona con i fari consentendo l’intervento in sicurezza del personale di un’ambulanza e della squadra del Soccorso alpino e speleologico che ha recuperato la paziente trasportandola al Pronto soccorso dove è stata sottoposta ai vari esami strumentali.

