Escursionista salvato dai corbezzoli 

Ieri mattina due operai di Forestas, che transitavano lungo il sentiero di Teletottes, tra Urzulei e Cala Luna, hanno trovato un escursionista di 55 anni, Mattius Roberts, che risultava disperso da qualche ora. Invero, il turista inglese di 55 anni mancava all’appello da qualche giorno, ovvero da quando aveva parcheggiato l’Opel Corsa presa a noleggio e si era avventurato tra i boschi. L’uomo è riuscito a sopravvivere nonostante fosse senza provviste e le temperature che durante la notte sono piuttosto rigide. Per tirare a campare si è cibato di bacche di corbezzolo e ha bevuto acqua dalle pozzanghere. Lui aveva perso l’orientamento e non è stato in grado di rientrare al punto in cui ha lasciato l’auto in sosta. L’inizio della disavventura risale a mercoledì scorso. Il turista soggiornava in un b&b di Bari Sardo da dove è partito con l’utilitaria per raggiungere Urzulei e da qui, a piedi, mettersi in cammino per Cala Luna. Ma durante il tragitto ha perso l’orientamento e per sopravvivere, nel corso della settimana, si è arrangiato come ha potuto. Quando è stato ritrovato era infreddolito e disidratato. L’hanno accompagnato al ristorante Babbai di Silana dove il proprietario, Guido Lorrai, l’ha rifocillato e ha avvertito i carabinieri della stazione di Urzulei che sono arrivati sul posto. L’uomo non ricorda dove avesse parcheggiato l’auto, che fino a ieri sera non era ancora stata ritrovata. Intanto l’escursionista è rientrato nella struttura ricettiva di Bari Sardo, i cui titolari, ieri mattina, giorno del check-out, avevano segnalato la lunga e inconsueta assenza ai carabinieri.

