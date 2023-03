Escursionista precipitata: indagine chiusa 

Nessun malore o evento violento. È quanto emerso dall’esame esterno disposto dalla Procura sul corpo di Monica Perra, 39 anni, l’escursionista morta a seguito di una caduta dalla scogliera di Calamosca. Solo nelle prossime ore il pm Enrico Lussu riconsegnerà la salma alla famiglia, affinché possano essere celebrati i funerali.

La 39enne era un’appassionata di escursioni. La salma è stata recuperata lunedì dai Vigili del Fuoco, mentre gli agenti della Polizia hanno avviato gli accertamenti per far luce sulle cause della tragedia. L’esame medico-legale disposto dalla Procura ha escluso fattori esterni che possano aver influito sulla caduta dalla giovane donna, precipitata da circa 50 metri e morta pressoché sul colpo. I familiari, residenti a Selargius, sono stati informati dalle forze dell’ordine della tragedia che ha scosso i tanti che la conoscevano, con tanti messaggi di cordoglio anche sui social.

