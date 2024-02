Escursionista infortunata soccorsa dall’elicottero  

Un’escursionista si è infortunata, scivolando, mentre camminava nella zona di Sa Giuntura, nel territorio di Urzulei. Per soccorrerla è stato necessario attivare l’elicottero dell’Areus, il cui equipaggio ha operato con la tecnica del verricello. La donna, che faceva parte di un gruppo selezionato da un’agenzia di Sinnai, ha riportato traumi non gravi alla gamba destra. Dopo la chiamata della centrale operativa di Sassari, l’équipe dell’elisoccorso è arrivata nel Supramonte in venti minuti, completando rapidamente l’intervento. Alle squadre del soccorso, arrivate dal cielo, il plauso degli organizzatori dell’escursione, che lo hanno definito un servizio di eccellenza. (ro. se.)

