Escursionista ferita: le lunghe operazioni di soccorso a una 75enne 

Sono stati i compagni di escursione a dare l’allarme: una loro amica, impegnata nella passeggiata che da Cala Mosca porta verso la Sella del Diavolo, è scivolata fratturandosi una caviglia. Per accompagnare la donna, una 75enne turista italiana, fino al punto dove è riuscita ad arrivare l’ambulanza del 118 sono dovuti entrare in azione gli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e i Vigili del fuoco.

La segnalazione è arrivata attorno alle 12 di ieri. La donna, dopo la rovinosa caduta e il brutto trauma alla caviglia, non era più in grado di procedere da sola né sostenuta dagli altri escursionisti. A quel punto il gruppo ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono arrivati otto operatori del Corpo nazionale soccorso alpino delle stazioni di Cagliari e Medio Campidano che, in collaborazione con i Vigili del fuoco, hanno prima stabilizzato la ferita per poi sistemarla su una portantina e portarla fino alla strada di Cala Mosca dove si trovava l’ambulanza dell'associazione “I Sardi Soccorso” per il successivo trasporto in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. (m. v.)

