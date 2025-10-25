VaiOnline
Sinnai.
26 ottobre 2025 alle 00:33

Escursionista ferita fra i monti 

Una 54enne tedesca è rimasta ferita durante un’escursione in una zona impervia sui monti di Solanas, in territorio di Sinnai. Impossibilitata a camminare, è stata soccorsa dal “Soccorso alpino e speleologico Sardegna” dopo l’allarme lanciato al 118. Sette tecnici della stazione di Cagliari l’hanno raggiunta, trasportata in barella fino all’ambulanza dell’Associazione volontari Villasimius Costa Sud Est e condotta in ospedale. Dimessa dopo le cure, la turista ha riportato una lussazione. (r. s.)

