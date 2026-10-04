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05 ottobre 2026 alle 01:21

Escursionista colpita da un sasso volato dal costone 

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Un sasso si è staccato dal costone e l’ha colpita in testa. Cadendo, un’escursionista di Sorso, 46 anni, si è fratturata la caviglia. È successo nella tarda mattinata di ieri durante un’escursione sul sentiero che scende verso Cala Luna. Immediato l’allarme al 118 e il decollo di Echo Lima 1. L’elicottero dell’Areus, dalla base di Olbia, ha raggiunto la zona impervia e calato l’équipe sanitaria con il verricello. Il mezzo aereo ha poi parcheggiato in spiaggia a Cala Luna per rendere più rapide le operazioni. La donna, vigile e cosciente durante i soccorsi, è stata immobilizzata, caricata in barella e recuperata con il verricello.

Una volta stabilizzata a bordo, è stata trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro per le cure del caso. Fondamentale, come sempre in questi interventi in zone impervie del Supramonte, la perizia dell’equipaggio di Areus.

Un’ora dopo, la flotta aerea è dovuta intervenire anche a Cala Biriala per soccorrere una turista brasiliana colpita da un malore improvviso, un presunto collasso. Anche lei, come l’altra escursionista, è stata trasportata (in questo caso da Echo Lima 2 proveniente da Alghero) al San Francesco per essere sottoposta agli accertamenti necessari a chiarire le cause del malore. (ro. se.)

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