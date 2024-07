Escursionismo, il Cai abbatte le barriere 

La scoperta e valorizzazione del patrimonio ambientale barbaricino, attraverso l’inclusione e il superamento delle barriere legate a disabilità e patologie. Il Cai provinciale di Nuoro, presieduto da Tonino Ladu, ci crede e già dal 2021, porta avanti più iniziative ambientali promuovendo diverse escursioni in collaborazione con Cooperative sociali e reparti ospedalieri. Si offre così la possibilità a chi affronta degli scompensi di diversa natura di apprezzare paesaggi incontaminati in totale sicurezza.

Orgoglio

Un’iniziativa partita dal basso e di cui il Club Alpino è orgoglioso: «Abbiamo iniziato per puro caso nella primavera del 2021 – racconta Ladu – portando dei giovani affetti da fragilità psicologiche, alla scoperta del Mulino di Olzai e degli scorci limitrofi. L’iniziativa promossa in collaborazione con l’Istituto per la cura delle disabilità mentali, si è rivelata un successo e da allora non ci siamo più fermati». Grande l’organizzazione che, partendo dal Gennargentu, raggiunge, poi, svariati angoli della provincia in un perfetto connubio fra tecnici Cai e personale sanitario. «Non ci fermiamo alle escursioni con i ragazzi affetti da problematiche comportamentali- aggiunge Ladu – ma da tempo abbiamo avviato interlocuzioni con la cardiologia e diabetologia del San Francesco, trovando ampia disponibilità tra gli specialisti. Non vediamo l'ora di iniziare».

Organizzazione

Gli aspetti dell’assistenza sono curati nei dettagli. «Durante le uscite è sempre presente un medico o uno psicologo. Abbiamo allargato i progetti anche alla vicina Ogliastra, trovando ampie porte aperte fra Coop e l’Asl di Lanusei. Puntiamo ad avvicinare il nostro paesaggio anche a chi lo ha sempre visto come un miraggio, per via dei problemi di salute. Non solo indirizziamo i partecipanti al rispetto dell’ambiente ma li accogliamo anche nel Club. Diversi hanno deciso di iscriversi con noi. La loro felicità alla fine dei raduni è tutto». Lo ribadisce con fermezza il presidente, al lavoro con i soci per la calendarizzazione delle attività del Club, proseguendo con quelle sociali: «Dal primo settembre – conclude Ladu - saremo nuovamente operativi nei nostri tour zonali. Puntiamo a mettere in calendario anche quelli a sfondo sociale, ragionando su una maggiore partnership con Asl 3, nel progetto dei gruppi di cammino». Ne è entusiasta il Dg Paolo Canna che si dice «pronto a ragionare con gli amici del Cai su una collaborazione più ampia, che possa accompagnare pazienti cronici alla scoperta dell’ambiente, prezioso elemento in cui rigenerarsi».