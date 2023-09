Escursioni, sì alla Rete sarda 

Si riprende la sua storia di centro della viabilità, Forum Traiani. Lo fa almeno per la Rete escursionistica di Sardegna, con un’azione congiunta tra Comune, Forestas e Cai. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro in Municipio tra il sindaco Serafino Pischedda e il suo vice Patrizio Pintore; Alessio Sava, Silvia Lai e Antonio Vinci per Forestas e per il Club alpino italiano Matteo Marteddu, Alberto Ribotti, Giuseppe Santus e Gianni Loddo. L’obiettivo era appunto quello di concordare una linea tecnica per rendere Fordongianus punto di approdo o di passaggio nella Rete escursionistica della nuova dorsale occidentale dell’Isola. A quella adesso seguirà una nuova riunione nella sede Forestas di Campulongu, per redigere il progetto da inserire nel piano triennale “dorsale occidentale sarda” della Regione. ( m. g. )

