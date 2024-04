Escursioni nell’Isola per gli anziani  

Seconda gita dell’anno per i nonnini e le nonnine di Casa Cossu, a Quartucciu. L’assessorato alle politiche sociali ha programmato per il prossimo 18 maggio un’escursione a Iglesias, ma per poter partecipare è necessario presentare la domanda entro il 26 aprile, i posti sono limitati a un massimo di 51 partecipanti.

Per partecipare è necessario aver compiuto 60 anni ed essere in una condizione di autosufficienza tale da non precludere la partecipazione all’escursione. In caso di necessità di accompagnatore per motivi legati all’autonomia personale, è garantito gratuitamente il solo trasporto organizzato. Infatti, i nonnini che vorranno andare in gita dovranno pagare una quota in base al proprio Isee (altrimenti la quota da versare è di 58 euro a partecipante).

Le domande vanno presentate attraverso il modulo predisposto dall’Ente. Possono essere consegnate a mano al protocollo o inviate tramite mail a protocollo.quartucciu@legalmail.it. (fr. me.)

