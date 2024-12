Escursioni, natura e murales: il Gennargentu si scalda coi turisti  

È una Barbagia che si avvicina al Natale con i borghi vestiti a festa, mentre sullo sfondo il Gennargentu imbiancato sulle cime sveste i colori d’autunno per indossare quelli di un inverno che richiama i visitatori alla scoperta delle zone interne. Territori che hanno messo in campo tante iniziative in attesa nel nuovo anno. Ed è già un bel viavai, tra i primi turisti e tantissimi emigrati di ritorno a casa sfidando il caro traghetti e aerei. Intanto emerge il grande impegno di operatori turistici, associazioni e parrocchie che, in perfetta sinergia con i Comuni, hanno ideato un ricco programma festivo, coniugando il buon cibo e ottimo vino alle serate culturali, tra incantevoli ciaspolate e splendide escursioni.

Fonni riparte

Il paese della montagna lentamente si rialza dai lutti che l’hanno scosso, decolla il calendario natalizio promosso da Comune, Pro Loco e organizzazioni sociali: «Siamo partiti nei giorni scorsi con i primi eventi – commenta la sindaca Daniele Falconi – non può che scaldarci il cuore vedere la reazione positiva della popolazione, che sta partecipando alle diverse iniziative anche nel salone centro Interparrocchiale Mi.Lo.Ma Mi. Le strutture ricettive saranno al completo per Natale e Capodanno, dove come sempre non mancheranno pranzi e cenoni della vigilia». Soddisfatti anche gli operatori turistici, pronti ad accogliere gli appassionati della montagna guidandoli alla scoperta dei paesaggi: «La neve è certamente un attrattore - commenta la guida turistica gavoese Paolo Mulas – siamo pronti a organizzare delle ciaspolate in quota se le condizioni meteo saranno favorevoli, accompagnando i più curiosi verso scenari mozzafiato».

Musei e murales

E se ad Orgosolo, il tour fra musei e murales prosegue ininterrotto avviandosi al rito di fine anno de “Sa Candelaria”, a Mamoiada la combinazione fra vino, cibo e tradizioni avanza con successo: «Le associazioni in collaborazione col Comune - dice il primo cittadino Luciano Barone – hanno dato forma a un calendario dove la cultura si sposa al cibo e all’intrattenimento. Siamo reduci dalla sfilata dei trattori natalizi che ha richiamato in paese tanti curiosi, colpiti anche dalla nuova veste del museo delle maschere. Proseguiremo fra turismo enologico e non solo fino all’Epifania, al rito di Sant’Antonio e così al Carnevale».

Sistema Gennargentu

Anche Desulo, guarda al Natale come un’opportunità per promuovere paesaggi innevati e tradizioni: «Il programma messo in campo dalla Pro Loco – commenta il sindaco Gian Cristian Melis – e le altre iniziative ideate da associazioni e privati si stanno rivelando positive, richiamando tante persone nel nostro paese. Una formula per incrementare il turismo durante la bassa stagione, ma per noi è il tassello essenziale per promuovere il sistema Gennargentu».Per questo Melis traccia un bilancio positivo: «Alberghi e B&b registrano il pienone per Natale, Capodanno ed Epifania. Nelle prossime ore i musei e luoghi di cultura saranno aperti a tutti, garantendo un tour fra i monti innevati, la nostra storia, e le eccellenze culinarie prodotte ancora in modo artigiano».

Cenoni comunitari

Non mancheranno i cenoni comunitari del Capodanno, a Belvì e Gadoni, da anni impegnati in queste iniziative: «Si tratta di un’idea straordinaria – commenta il parroco dei due paesi don Fabio Marras – fa piacere vedere che ci sia un’attenzione all’umanità coinvolgendo anche tanti anziani, che diversamente resterebbero soli in casa. Un momento di festa in cui ritrovarsi uniti per iniziare in un clima di amicizia e coesione il 2025. È la paesitudine di cui abbiamo bisogno, in cui nessuno viene lasciato solo o dimenticato».

E se nelle tavole imbandite non mancheranno il maialetto, l’agnello, ravioli caserecci e dolci, l’attenzione è anche per coloro che non riusciranno a tornare a casa per le feste: «Stiamo effettuando diverse spedizioni a emigrati e turisti innamorati della Barbagia – commenta Antonio Maxia dell’omonimo torronificio di Aritzo – e scegliendo dei caratteristici box realizzati dagli artigiani del legno, abbiamo inserito torrone, ma anche vini del Mandrolisai, panettoni e dolci di Belvì, insieme ad altre delizie che porteranno un pezzo di Sardegna a chi è lontano».

