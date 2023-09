Escursioni, libri e musica a Sant’Elia 

Domenica di musica al Lazzaretto. La giornata si apre in mattinata all'insegna del Karel Music Expo con un evento dedicato alla scoperta del territorio che ospita il festival: il Colle di Sant'Elia (ingresso a offerta libera e partenza alle 10 - “Profumi e Aromi del Colle”, guidata dal biologo e naturalista Massimo Deidda in collaborazione con la Cooperativa Sant'Elia 2003). Prenotazioni su eventbrite.it.

Alle 12.30 si prosegue sulla terrazza con “Per un pugno di note: Tributo a Ennio Morricone”, del duo da camera Il Violino, con Davide Pais al violino e Antonella Chironi al pianoforte. Nel frattempo, un altro momento musicale è in programma a mezzogiorno (ingresso gratuito) nell'ambito della rassegna Sottosuoni: protagonista la Corale I Polyphonica, formazione vocale diretta Franca Devino e nata nel 2016 da un embrione del coro scolastico del Liceo Scientifico Pacinotti.

Alle 18.30 (ingresso libero) per la chiusura di Neanche gli Dei, il festival letterario e di incontri d'autore, presentazione del libro “La Sardegna oltre al mare. Il racconto di un'avventura su un'isola amata” (Imago Multimedia, 2023). Intorno alle 19.30, si parla di armi biologiche e delle loro connessioni con eventi bellici e pandemici degli ultimi anni con Franco Fracassi, giornalista d'inchiesta e scrittore, che presenta il suo libro “BioLab. La guerra del futuro passa dall'Ucraina e dall'Italia”, un lavoro in cui si evidenzia come l'Italia e l'Ucraina si stiano delineando come possibili luoghi di sperimentazione sulle armi biologiche. In serata torna il Karel Music Expo (ingresso a 1 euro): alle 21.10 sul palco il cantautore e chitarrista cagliaritano Giacomo Deiana, a seguire le sonorità hip Hop/ chill e Lo-Fi di Angus Bit, produttore, finger drummer e turntablist terralbese.

