Escursioni in barca, luglio è quasi un flop 

«Luglio è stato un po’ fiacco». Non usa giri di parole Daniele Mascia, titolare della società East Coast Sardinia Excursion. È lo spaccato di una stagione partita con i migliori auspici ma ribaltata dalla cruda realtà. Il settore del noleggio non fa eccezione. C’è una certezza, al netto dei numeri: «Niente boom, questo è sicuro», conferma Flaviano Stochino, proprietario della Flamar vacanze e presidente del Consorzio diportistico Arbatax. Sono due delle tredici società che hanno cominciato a lavorare in ritardo rispetto alle consuetudini degli anni precedenti per il caos logistico al porto di Arbatax. «Stiamo lavorando, perché dire il contrario non sarebbe corretto, ma non c’è sicuramente un gran movimento».

Stagione lumaca

La stagione delle escursioni sul mare più bello d’Italia è stata un’incognita fino ai primi di luglio, con la contesa area Pagnottelli blindata da una gara di aggiudicazione di cui ancora non si conosce l’esito e l’allestimento (temporaneo, sino al 15 ottobre) dello specchio acqueo antistante la banchina di levante. «Se noi stiamo lavorando - puntualizza Stochino - lo dobbiamo all’Autorità di sistema portuale, alla Prefettura, al Comune e al comandante del porto che si sono spesi per evitare che la stagione rimanesse bloccata. L’afflusso c’è ma i numeri non sono sensazionali». Mascia aggiunge: «Abbiamo raggiunto un obiettivo pessimistico che ci eravamo posti. Tranne l’ultima settimana, luglio è stato un mese fiacco».

Aspettative disattese

«Molto a rilento». Così sintetizza la stagione (fino a questo punto) Salvatore Cabras, presidente del consorzio Mare Ogliastra Lines. Anche ieri la flotta delle motonavi ha viaggiato con tre barche, lasciandone una ormeggiata, sintomo che i numeri non sono da capogiro. «Ci aspettavamo più presenze, ma la fetta di turismo che sta mancando è quello sardo che è sempre meno». Cabras emette una sentenza che è sulla bocca di tutti gli operatori turistici del territorio: «Il traffico c’è ma non è intenso». Insieme alle presenze sono calati anche gli impieghi. Luglio, di certo bollente per le temperature, ha confermato l’involuzione nella percentuale di maestranze prestate al settore turistico. Sono mancati i sardi e gli italiani e di riflesso tanti stagionali hanno virato su altri comparti, su tutti metalmeccanica e nautica. «In attesa dei dati precisi - dichiara Sara Lorrai, segretaria di Fisascat Cisl - possiamo dire che c’è stata una flessione. Alcuni imprenditori hanno puntato su manodopera estera a discapito del territorio. In tanti non se la sentono più di lavorare nel settore turistico e hanno migrato verso altri comparti. Ma questa è una tendenza che si è sviluppata con la pandemia: da allora gli schemi sono cambiati».

