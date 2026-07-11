Escursioni guidate nell’area dunale per garantirne la tutela 

Teulada continua a valorizzare e tutelare il proprio territorio, in particolare Is Arenas Biancas uno dei simboli del territorio. «Non ci limitiamo più soltanto a presidiare un'area straordinaria dal punto di vista naturalistico: vogliamo farla conoscere, raccontarla e far comprendere ai visitatori il valore ambientale che custodisce», sono le parole dell’assessore all’ambiente Gianluca Arru. Motivo per cui, dai primi di luglio, ha preso il via un servizio di escursioni naturalistiche guidate. Darà la possibilità di scoprire uno degli ecosistemi più affascinanti del territorio. Il tutto grazie a delle guide che illustreranno le caratteristiche dell’area dunale e della flora costiera, oltre allo stagno con la ricca avifauna che lo popola. «Is Arenas Biancas non è soltanto una delle immagini simbolo di Teulada - dice Francesca Bernardini, assessora al Turismo - rappresenta un patrimonio ambientale riconosciuto a livello europeo, che merita di essere vissuto con consapevolezza e rispetto.Il servizio si inserisce nel più ampio lavoro di valorizzazione delle nostre spiagge e del patrimonio naturalistico comunale, che ha portato al riconoscimento della Bandiera Blu 2026. Un risultato importante che conferma la qualità ambientale del nostro litorale e che ci spinge a investire sempre di più in servizi, tutela e promozione sostenibile del territorio». (f. m.)

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