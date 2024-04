Escursioni a Crastazza con la musica del tenore 

Domani ultima tappa di Foreste aperte nei boschi di Crastazza a Bitti. In programma escursioni per tutti. Si potranno noleggiare anche mountain bike e quad. La nuova segnaletica realizzata da Forestas assicurerà spostamenti più rapidi e sicuri. Previsti punti ristoro, stand espositivi di prodotti locali, navette gratuite che integreranno la mobilità tra i diversi siti inseriti nella mappa delle iniziative. E poi spazi musicali e concerti nel bosco, laboratori sui funghi e momenti di formazione su animali e insetti, spazi ludici per i più piccoli. Coinvolti Corpo forestale, Forestas, Asl 3 e Parco di Tepilora. Si parte alle 8.30 con l’escursione alla cascata Silliorai: prenotare al 328 9847578. Alle 9.30 a punta Sa Donna con una guida d’eccezione: Domenico Ruiu. Un’ora dopo, con Su Golostiu, marcia a Preta Orteddu dove alle 12 si esibiscono il tenore Remunnu ‘e Locu e il polistrumentista Gavino Murgia. Dice il presidente del Parco, Giuseppe Ciccolini: «Ora si aprono nuove sfide con la definizione della carta dei servizi e oltre 200 km di sentieri segnalati». Per info 3277729932 o 3756659957.

