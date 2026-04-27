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Lula.
28 aprile 2026 alle 00:23

Escursione sul Montalbo con Cai e Coldiretti 

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Nell’anno internazionale dei pascoli e dei pastori, proclamato dall’Onu, il Cai e Coldiretti Nuoro-Ogliastra organizzano un’escursione sul Montalbo di Lula il Primo maggio.

Guidano l’escursione Cai Sardegna col presidente regionale Pier Francesco Boy, quello di Nuoro Tonino Ladu, dell’Ogliastra Nicola Secchi, il Cai Parma che per l’occasione arriva nell’Isola sotto la guida di Fabrizio Russo, Coldiretti Nuoro Ogliastra col direttore Alessandro Serra.

Da Lula si sale nelle quote degli allevamenti bradi, da Genna Nurai, Tumba Nurai, verso punta Catirina, Mandra Brujada, Sa ’e Mussinu Iscala Usurtia, sulle tracce degli antichi ovili e lo sguardo al progetto dell’Einstein Telescope e ai percorsi del Sentiero Italia.

Lo stile Cai risponde, come sostiene Matteo Marteddu di Cai Sardegna, alla raccomandazione Onu: “Esplora pascoli e comunità pastorali in diverse regioni del mondo. Scopri come i pascoli e gli allevatori contribuiscono alla cultura, all’economia, alla salute ambientale. Ammirate la bellezza dei pascoli e ascoltate le storie delle persone che se ne prendono cura”.

Per gli interessati raduni per la partenza sono previsti alle 7.45 nella pineta di Ugolio a Nuoro e alle 8.20 al bivio del Sologo verso Lula.

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