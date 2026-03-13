Escursione con i geologi, settanta detenuti in marcia   

In primis uno strumento sociale con cui favorire il reinserimento degli ospiti di sette comunità sociali, ma anche un modo per scoprire e valorizzare il territorio nel ricordo di Angelo Corsi, sindaco di Iglesias (1914-’21), avvocato, sindacalista, deputato e presidente dell’Inps per 20 anni. Sono questi gli scopi di “Acqua Passata”, doppia tappa del ciclo di eventi “PerCorsi Libera-Mente” con cui la cooperativa sociale San Lorenzo di Villamassargia (gestisce la comunità Terramanna che offre pene alternative alla detenzione) intende unire l’ambito del sociale a quello ambientale e culturale, seguendo l’esempio di Angelo Corsi, nella cui ex azienda agricola da 30 ettari è nata nel 1997 la San Lorenzo.

La prima tappa di “Acqua Passata” si svolgerà il 18 ottobre e prevede un’escursione a piedi (9-15.30) dalla coop fino al rio San Giovanni e all’omonima grotta di Domusnovas. Un’escursione con archeologici, geologici e guide turistiche che vedrà partecipare una settantina di ospiti delle comunità e che verterà sulla conoscenza del fiume e dell’acqua in generale, da sempre forze generatrici di insediamenti e comunità. Seconda tappa il 25 marzo nei locali della coop a Villamassargia dove si terrà il convegno “Acqua Passata” nel quale il geologo Luigi Sanciu e l’archeologo Mattia Sanna Montanelli approfondiranno le testimonianze raccolte durante l’escursione. Il doppio evento è curato dalla San Lorenzo con Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara ed EscursioninSardegna, ma il progetto si avvale anche dei patrocini di Regione, Provincia del Sulcis Iglesiente, Comuni tra cui Villamassargia; Parco Geominerario, fondazione Aigae e Consorzio Natura Viva di Domusnovas.

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