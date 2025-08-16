Escrementi sui muri dell’ospedale 

37 anni, di Porto Torres, con precedenti. Questo l’identikit della persona che, a Ferragosto, si è introdotto negli spogliatoi delle infermiere al Santissima Annunziata mettendo tutto a soqquadro. Armadietti aperti, oggetti e vestiti lanciati sul pavimento e, quel che è peggio, imbrattati di escrementi. Per terra la scritta “infami” incisa dall’uomo con una penna presa dagli effetti personali, e poi altri indumenti sottratti ai dipendenti per cambiarsi, scarpe incluse. Una irruzione denunciata nell’immediatezza dal sindacato Uil Fpl, e dalla sua segretaria per la sanità Mariangela Campus, che rimarcavano come solo l’assenza, al momento, delle infermiere abbia evitato conseguenze più serie. Anche perché l’uomo, che avrebbe un disagio mentale e su cui adesso pende una denuncia, non sarebbe nuovo a gravi episodi vandalici. I carabinieri l’hanno subito individuato. Intanto monta la polemica tra le sigle sindacali di Cisl Fp e Fp Cgil che puntano il dito verso l’Aou per le bonifiche che non sarebbero ancora avvenute negli spogliatoi e per i mancati controlli. «Non è accettabile – dicono, chiedendo un incontro alla dirigenza ospedaliera – scaricare responsabilità sulla sola vigilanza interna, la cui funzione non può sostituirsi agli obblighi di sicurezza e manutenzione che spettano esclusivamente all’Azienda». (e. f.)

