Escrementi nell’acquasanta 

Hanno scaricato dentro l’acquasantiera gli escrementi di un cane. Un altro atto sacrilego è stato compiuto nel tardo pomeriggio di sabato nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Macomer. Ad accorgersi sono state le donne impegnate nella cura della chiesa. Hanno provveduto a ripulire e disinfettare l’acquasantiera. Non hanno avvisato le forze dell’ordine, pensando ad una probabile goliardata, ma l’episodio ha creato malumore. Il parroco, padre Mario Pesenti, è stato subito informato: nella messa domenicale non ha detto niente sull’accaduto. Ma il suo cattivo umore era evidente. Nella chiesa, lo scorso 2 febbraio, i vandali hanno imbrattato l’altare di vernice rossa e marrone, danneggiando irrimediabilmente le tovaglie ricamate. Ora come allora la condanna è unanime. (f. o.)

