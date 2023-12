Escrementi di topo all’asilo, è polemica 

Topi all’asilo e genitori furiosi. Dopo la scoperta di tracce di escrementi di ratti nella scuola dell’infanzia Rodari in via Segni, nel quartiere is Boinargius a Guspini, c’è stata la chiusura temporanea di due aule per consentire l’intervento di derattizzazione parziale che, però, dalle famiglie dei bimbi è giudicato insufficiente. Giovedì è partita una pec sottoscritta dalla maggioranza di genitori e indirizzata al consiglio comunale e alla dirigenza scolastica per denunciare la situazione. In tanti, poi, hanno deciso di non portare più i propri figli a scuola per scioperare contro la presunta mancanza di interventi adeguati contro i roditori.

La protesta

Alessandra Ortu, madre di uno dei piccoli di via Rodari, spiega: «Con un intervento fatto a scuola aperta crediamo che non siano stati tutelati i diritti dei nostri figli, avremmo almeno voluto scegliere se mandarli a scuola in quei giorni. I modi per effettuare la derattizzazione non erano pericolosi, sia chiaro, ma a prescindere da questo, il fatto che vengano rinvenute nuovamente tracce di escrementi negli ambienti dove i bambini passano l’intera giornata è preoccupante. Non è accettabile che in una scuola, in cui i bambini ancora molto piccoli spesso portano alla bocca i giochi, si corra il rischio di contrarre malattie perché non è stata fatta la sanificazione. Chiediamo, nell’immediato, che venga fatta totalmente la disinfestazione associata a una sanificazione a locali chiusi».

In Comune

In merito alle affermazioni dei genitori, Marina Tolu, consigliera comunale di minoranza, sottolinea l’urgenza di un intervento mirato di derattizzazione: «Ci lascia perplessi il fatto che sia stata necessaria una drastica protesta da parte delle famiglie anziché da chi avrebbe dovuto intervenire tempestivamente e in modo radicale per risolvere un problema così serio e, a nostro avviso, sottovalutato. Ci saremmo aspettati questo fin dalle prime segnalazioni fatte tempo fa. Auspichiamo una presa di posizione da parte della maggioranza».

Il vice sindaco Marcello Serru replica: «Non spetta al Comune stabilire l’entità degli interventi di derattizzazione, ma alla Asl e al Centro antinsetti della Provincia. Se loro hanno disposto questo tipo di azione noi non abbiamo competenze per dire il contrario. Ad ogni modo sarà fatto un nuovo e più ampio intervento la settimana prossima, per risolvere completamente il problema».

