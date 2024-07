Escrementi dei cani, nuovi cestini 

Il problema delle deiezioni canine non raccolte dai proprietari, o raccolte con le bustine e poi lasciate a terra, è frequente anche a Monserrato. In tanti si sono lamentati di questi comportamenti incivili e hanno chiesto al Comune di sanzionare i maleducati e aumentare il numero di cestini presenti in città.

Il neoassessore all'Ambiente Saverio De Roma fa sapere di aver accolto le richieste: «L’amministrazione comunale ha avviato un intervento per mantenere l'ordine e la pulizia sulle strade e sui marciapiedi», dichiara, «l’installazione di nuovi cestini (appositamente per le deiezioni animali) rientra nell'opera di miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia della città». E lancia un appello: «Si raccomanda la collaborazione dei cittadini, in quanto è loro obbligo raccogliere gli escrementi lasciati dai cani per strada. Una città pulita richiede l'impegno di tutti, poiché la qualità della vita individuale è legata a quella dell'intera comunità».

