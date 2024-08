Escrementi dei cani, cartelli ironici dei commercianti 

Un giro di vite contro i padroni che non raccolgono le deiezioni del proprio cane. A chiederlo, a gran voce, sono i residenti e i commercianti di San Benedetto, stufi di dover fare lo slalom tra i “ricordini” scivolosi dei animali sui marciapiedi del quartiere.

Negli ultimi mesi, tra via Grazia Deledda e via Sonnino, la situazione è peggiorata, al punto che c’è chi ha deciso di affiggere cartelli dal tono ironico per invitare i proprietari degli amici a quattro zampe al rispetto delle regole: «Gioca anche tu a salta la cacca», si legge, «passatempo ludico gratuito gentilmente offerto da padroni maleducati di affettuosi cagnolini».

La protesta

In via Lo Frasso l'iniziativa si deve ad Alessandro Bistrussu, 52 anni, titolare del negozio di abbigliamento Club6. «Devo dire che il cartello sta funzionando», sorride soddisfatto, «davanti al mio negozio, infatti, non ho più trovato escrementi, ma in generale lo scenario non è cambiato. Basta spostarsi di qualche metro o attraversare la strada per rendersene conto: i marciapiedi sono spesso imbrattati e le aiuole ugualmente piene di feci dei cani».

Ovviamente la colpa non è dei quattrozampe, ma dei padroni. «Il problema di fondo», riprende il commerciante, «è che non c’è educazione e mancano i controlli. Un tempo si facevano le multe, oggi nessuno sanziona». D’accordo Marcello Maccioni, 62 anni, un cliente. «C’è chi non raccoglie e chi invece lo fa ma poi abbandona la bustina (piena) perché non sa dove buttarla. I cassonetti, infatti, non ci sono più e i cestini portarifiuti scarseggiano».

«A casa non se la riportano di certo, anche se dovrebbero», allarga le braccia Maria Atzeni, 67 anni, una passante «così come dovrebbero portarsi appresso una bottiglietta d’acqua per lavare la pipì, ma si dimenticano». E con il caldo estremo di questi giorni il tanfo di urina che ammorba l’aria diventa davvero insopportabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA