Escluso Boris Nadezhdin 

Le immagini delle lunghe file di cittadini in attesa sotto la neve per mettere la loro firma a sostegno del candidato contro la guerra non sono bastate per dare uno scossone alla politica russa. La Commissione elettorale centrale ha annunciato di aver bocciato la candidatura di Boris Nadezhdin, il politico che aveva definito «un errore fatale» l'intervento militare in Ucraina e intendeva sfidare Vladimir Putin alle elezioni di marzo per impedirgli di ottenere un quinto mandato alla guida del Paese.