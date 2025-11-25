Esclusi dal click day, a 92 anni senza medico: non si può vivere così 

Credevano di aver trovato la stabilità, dopo anni di cambi continui, con il dottor Carlo Zuncheddu. Ma dall’oggi al domani una coppia di anziani di Guspini si è ritrovata senza medico di base. Giuliano Fanari, 92 anni, e sua moglie Giovanna, 89, sono tra gli esclusi del click day, ovvero la selezione lampo della Asl fatta il 18 novembre scorso. Il dottor Zuncheddu, ammesso alla scuola di specializzazione, ha potuto tenere solo 800 dei suoi 1.850 pazienti, per selezionarli la Asl ha cancellato l’elenco e poi chiesto a tutti di iscriversi di nuovo. I più veloci e fortunati si sono aggiudicati un posto, gli – tra loro i coniugi Fanari – dovranno rivolgersi agli ambulatori straordinari di assistenza primaria (Asap).

La storia

Tutto inizia nel 2022, quando il loro medico storico, il dottor Onofrio Usai, è andato in pensione. Da allora un turnover continuo: prima i dottori Filigheddu e Vargiu, poi Carlo Zuncheddu. «Pensavamo di aver finalmente concluso con questi cambi di medico forzati, ma lunedì 17 hanno annullato i pazienti e noi siamo rimasti fuori dagli 800. Non è giusto che la selezione sia avvenuta così. I giovani sono entrati e noi vecchi siamo rimasti fuori». L’azienda sanitaria ha indicato tre canali per inoltrare la richiesta: il portale ZenteWeb, le farmacie abilitate e i servizi online della Asl. La coppia, data l’età e la scarsa familiarità con il digitale, ha scelto la farmacia Lixi di via Mazzini. «Mi ero messo in contatto il giorno prima», racconta Giuliano Fanari che la mattina seguente era tra i primi: ha ritirato i moduli, li ha compilati e li ha riconsegnati immediatamente. «Speravamo andasse tutto bene, è stato abbastanza faticoso in quanto di buon mattino c’era già una fila notevole, con freddo e pioggia in aggiunta». Ma qualcosa nel sistema Asl è andato in tilt. «Con stupore abbiamo saputo la cattiva notizia: tutti coloro che hanno fatto la richiesta in farmacia sono stati esclusi, perché la Asl pare abbia privilegiato le domande online. Per noi è stato un giorno triste: la sanità, invece di accudire i più bisognosi, ha favorito chi usa meglio i mezzi tecnologici». Il loro sfogo è lo stesso di molti cittadini del paese, rimasti dal giorno alla notte senza un servizio essenziale.

L’appello

La scelta del medico è diventata così una sorta di lotteria. Gli 800 “fortunati” tornano dal dottor Zuncheddu, mentre gli altri mille rimasti fuori - che si sommano agli oltre 4mila senza medico - dovranno rivolgersi agli Asap, affrontando tutte le difficoltà del caso. «Ora ci sono solo i medici Asap, ma cambiano ogni volta. Non è corretto per gli anziani: non hanno il nostro quadro clinico, dobbiamo portare ogni volta tutta la documentazione per farmaci e terapie, e spesso le file sono interminabili. Non possiamo vivere così. L’unica cosa che possiamo fare è cercare di contattare spesso gli uffici della Asl per capire se ci sono medici con posti liberi». Con voce rotta e quasi al limite della disperazione, la coppia si affida all’aiuto dei figli: «Nei prossimi giorni si impegneranno in questo, ma la situazione è ormai al limite dell’incredibile. Stamattina siamo stati negli ambulatori Asap: nessuno sa nulla, nessuno è in grado di dare una risposta chiara. Ogni volta ci ritroviamo a doverci trascinare dietro cartelle cliniche, analisi, documenti sanitari, come se fossimo stranieri nel nostro stesso sistema sanitario. È umiliante. Siamo persone anziane, fragili, che avrebbero bisogno solo di certezze e continuità assistenziale, e invece dobbiamo fare la caccia al tesoro per ottenere un diritto elementare».

