Esclusa dai Vigili del fuoco: ha l’ansia 

Il Consiglio di Stato cancella la sentenza che aveva confermato l’esclusione di una donna cagliaritana dal concorso nei Vigili del Fuoco perché in possesso di un certificato di invalidità civile al 50% per «disabilità intellettiva lieve, disturbo d’ansia generalizzato». La giovane era stata estromessa dalla selezione nonostante il posto non fosse operativo, bensì un’attività di semplice ricezione, protocollo e smistamento di atti, corrispondenza e cancelleria.

Il procedimento

Ad impugnare l’esclusione della giovane dal concorso, prima davanti al Tribunale del Lavoro e poi per competenza al Tar Sardegna, sono stati gli avvocati Giacomo Doglio e Matilde Mura che in primo grado si erano visti respingere il ricorso dai giudici amministrativi perché giudicato inammissibile già dalla fase cautelare, visto che formalmente non era stata mai impugnata l’esclusione dalla selezione bensì il giudizio di non idoneità. Convinta di aver ragione e desiderosa di entrare a far parte del Corpo dei Vigili del fuoco, la ragazza si è così rivolta al Consiglio di Stato.

L’esclusione

A pesare sulle cause dell’esclusione della candidata dalla selezione è un parere del capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco secondo il quale – per qualsiasi ruolo, anche quello di operatore e assistente – non ci devono essere «imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche aventi rilevanza medico-legale». Per i legali della giovane il giudizio di non idoneità sarebbe errato: non applicabile nel suo caso sia perché la norma che vuole i candidati esenti da imperfezioni fisiche o neuropsichiche sarebbe entrata in vigore dopo l’inizio della selezione, sia perché i compiti e le mansioni che dovrebbe svolgere non sarebbero in alcun modo precluse dalla sua lieve disabilità.

La decisione

La Terza Sezione del Consiglio di Stato presieduta dal giudice Raffaele Greco ha ritenuto fondata la censura sollevata dai legali, ritenendo sbagliata la decisione del Tar: il ricorso non poteva essere ritenuto inammissibile già in sede cautelare, ma doveva essere consentito alla difesa di poterlo argomentare nel merito. Da qui l’annullamento e l’ordine che il procedimento torni al Tar Sardegna che dovrà esaminare nuovamente l’intera vicenda. Due le tesi contrapposte: quella che vuole l’assoluta integrità psicofisica per chiunque entri a far parte del Corpo dei Vigili del fuoco, in qualsiasi ruolo, e quella che ritiene la lesione di un diritto l’esclusione automatica in presenza di infermità o imperfezioni fisiche e psichiche, se non incidono sul corretto svolgimento delle mansioni che si è chiamati a svolgere.

