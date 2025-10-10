Questa sera, alle 21, su Videolina va in onda lo speciale “Esci dal tunnel”. Campagna contro il fumo curato dalla Walce (Donne contro il tumore del polmone in Europa), con il supporto non condizionato di Astrazeneca.

Tutto per raccontare le giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre dove a Olbia si è svolta la sesta tappa del 2025 dell’ottava edizione di “Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro”, campagna nazionale di prevenzione e informazione sui rischi legati al fumo e di sensibilizzazione sul tumore del polmone, con il patrocinio del Comune di Olbia, della Asl Gallura e del Mater Olbia Hospital, rivolta a opinione pubblica, medici e istituzioni.