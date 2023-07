Esce Onana, entra Sommer 

Come sempre accade, le squadre vanno in ritiro quando ancora le rose sono ben lontane dall’essere complete e soprattutto quest’anno, con l’irruzione sul mercato dei club arabi, l’andamento del mercato è incerto. Con le società di Serie A che, in alcuni casi bottega per lo shopping degli emiri, cercano di approfittare della situazione per piazzare qualche esubero o contratto pesante e recuperate nuove risorse finanziarie. La situazione è in movimento. Inter, Milan e Roma si sono mosse con anticipo ma devono ancora perfezionare gli acquisti, mentre la Juventus è alle prese con le uscite e un nuovo corso che farà a meno di giocatori storici come Bonucci.

A Milano

I nerazzurri sono in dirittura d’arrivo per la cessione del portiere Onana: i quasi 50 milioni di euro che ricaveranno dalla sua cessione al Manchester United saranno utilizzati per riprendere Lukaku dal Chelsea e comprare un sostituto tra i pali, che potrebbe essere Sommer del Bayern Monaco. Intanto Handanovic ieri ha salutato i tifosi dopo 11 stagioni dicendosi «amareggiato», ma vorrebbe continuare a giocare. Il Milan sta provando a chiudere per Reijnders ma, quando sembrava quasi fatta, il braccio di ferro con gli olandesi dell’Az Alkmaar rischia di far saltare tutto.

Nella Capitale

La Roma ha ufficializzato Kristensen e ora cerca una punta: calde le piste per Morata, che però ha proposte dalla Saudi League, e per il georgiano Mikautadze del Mets. Su quest’ultimo sta lavorando da tempo la Lazio che, incassati i 40 milioni per la cessione di Milinkovic Savic, sta cercando anche di riprendere lo juventino Pellegrini.

A Torino

Alla Juventus la rivoluzione targata Cristiano Giuntoli (il nuovo ds) sembra partire da un ampio sfoltimento della squadra. Il benservito al capitano Bonucci (che piace alla Lazio) pare essere un messaggio chiaro di rinnovamento rivolto a tutti i giocatori. I bianconeri sacrificherebbero Vlahovic ma, dopo l’ultima stagione non esaltante, la valutazione della punta non è alta. Discorso simile per Chiesa, che avrebbe estimatori in Premier League. Il club non si opporrebbe anche a un trasferimento di Pogba in Saudi League.

I campioni

Si attende il colpo di mercato del Napoli, che registra un interessamento dei club sauditi per Zielinski e ufficializza l’arrivo, o meglio il ritorno, del portiere Gollini dall’Atalanta.

Le altre

L’ex portiere rossoblù Cragno è molto vicino ad approdare al Sassuolo. Molto attiva la Fiorentina, che ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno Parisi dall’Empoli (che ha preso Ranocchia) e il rinnovo fino al 2026 per Biraghi. In attacco sembra perdere quota l'opzione Dia della Salernitana. I viola, infine, cedono Venuti al Lecce.

