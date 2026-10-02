Esce fuori stradasulla provinciale, salva per miracolo 

Una impiegata di 28 anni di Sassari è rimasta miracolosamente illesa dopo essere volata fuori strada con la sua auto mentre percorreva la provinciale 12 che da Settimo San Pietro porta alla Statale 387. Tanto lo spavento senza però altre conseguenze per l’automobilista che è stata comunque visitata dai medici del 118 arrivati sul posto con una ambulanza. Sul posto anche i anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

Per fortuna l’auto, una Ford KA, dopo essere finita oltre la carreggiata è stata “frenata” dagli arbusti.Secondo gli accertamenti della Polizia locale (la pattuglia era composta dal capitano Martina Atzeni e dagli agenti Roberta Simoni e Alessandro Spiga), l’impiegata ha perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva per cause in fase di chiarimento. L’auto è stata recuperata dai Vigili del fuoco.

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