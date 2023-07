Esce fuori strada, trovato dopo 24 ore  

È uscito di casa mercoledì notte per andare a lavoro ma Roberto Musu, 59 anni di Carbonia, a Portovesme non è mai arrivato. È uscito fuori strada, lungo la provinciale 2 che collega Carbonia a Portoscuso prima del polo industriale, e ha perso la vita sbalzato dall’auto che ha terminato la sua corsa lontano dalla strada, tra la vegetazione. Lontano anche dalla vista degli automobilisti: nessuno ha potuto segnalare l’incidente né provare a soccorrerlo, sulla strada non c’era nulla che potesse far pensare ad un incidente.

L’allarme

L’allarme è scattato soltanto ieri, quando i familiari non l’hanno visto rientrare a casa, lui solitamente così abitudinario negli orari. Telefonate, ricerche senza esito fino al coinvolgimento delle forze dell’ordine. Roberto Musu, che sarebbe dovuto entrare a lavoro mercoledì alle 22 per il turno di notte, alla centrale Enel di Portovesme non è mai arrivato. Anche tra i colleghi ieri pomeriggio si è diffusa la voce della sua sparizione, i carabinieri hanno perlustrato la zona di Portovesme e, come la famiglia, non hanno lasciato nulla di intentato. La svolta drammatica è arrivata in serata, quando i carabinieri hanno ritrovato l’auto, nei pressi della provinciale, parecchio distante dalle carreggiata e circondata dalla vegetazione. Più lontano, fuori dalla vettura, c’era il corpo senza vita di Roberto Musu. Le ricerche affannose delle ultime ore sono finite nel peggiore dei modi, con la scoperta più tragica.

L’incidente

L’incidente, le cui cause dovranno essere chiarite dalle forze dell’ordine, è verosimilmente avvenuto poco prima delle 22, mentre Roberto Musu percorreva la provinciale come centinaia di altre volte per recarsi al lavoro a Portovesme, dove avrebbe dovuto svolgere il turno di notte nella centrale termoelettrica. Ad un certo punto però l’auto è uscita di strada fermandosi molto lontano dalla strada tanto da non essere notata da nessuno né subito dopo l’incidente, avvenuto di notte, né durante la giornata di ieri. Solo in serata la terribile scoperta. Poi, secondo un rituale purtroppo sempre simile, in queste circostanze, la notizia della morte di Roberto Musu si è rapidamente diffusa a Carbonia, dove l’uomo e la sua famiglia sono molto conosciuti, e tra i colleghi di lavoro.

