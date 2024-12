Esce Fonseca entra Conceiçao 

MILANO. Il Milan ha iniziato una nuova era sotto la guida di Sergio Conceiçao. Lo ha fatto con modi e tempi discutibili - parola d'Ancelotti -, lasciando Fonseca guidare la squadra contro la Roma da esonerato, facendo annunciare a lui stesso l'addio e senza che i dirigenti si esponessero mai pubblicamente. Il club ha aspettato il giorno dopo la partita per i comunicati di esonero di Fonseca e l'annuncio dell'ingaggio di Sergio Conceiçao. Il nuovo tecnico ha firmato fino al 30 giugno 2026 ma con opzione in favore del club rossonero di interrompere i rapporti a fine stagione. Avrà l'arduo compito di dare una svolta definitiva a questo Milan, spesso in balia di sé stesso, lontano dalla solidità che una grande squadra dovrebbe avere.

Prima chance

Ha cinque mesi di tempo, pochissimi. Ma la sorte (o meglio la società) ha voluto che avesse subito l'occasione di lottare per un trofeo. Nel primo pomeriggio partirà con la squadra verso l'Arabia Saudita per la Supercoppa. Ieri ha conosciuto squadra e dirigenti, sarà presentato oggi prima della partenza e sarà già in campo già venerdì, per la semifinale, e proprio contro suo figlio Francisco attaccante della Juventus. Tanti gli intrecci, tante le cose da fare, pochissimo il tempo a disposizione.

Le scelte

È il risultato della criptica scelta del management del Milan che ha aspettato l'imminenza della partenza per Riad per dare il via alla rivoluzione. È stato scelto un altro portoghese, non per continuità ma semplicemente perché Conceiçao era già un profilo sondato in estate, addirittura pare il preferito di alcuni dirigenti. Carismatico, vincente con il Porto, ma gestito da un procuratore - Mendes - con cui non è mai semplice trattare. Così a giugno il Milan aveva virato su Paulo Fonseca, ma la scelta è durata solo 200 giorni. Poi l'addio in una situazione surreale per tempistiche e modalità. La squadra rossonera è ottava in classifica, a 14 punti dall'Atalanta, spesso al centro di “casi” di difficile gestione, dal cooling break di Roma, alla panchina di Leao, dal cambio autonomo dei rigoristi a Firenze, all'esclusione di Theo Hernandez. Ma a memoria è difficile ricordare in Serie A una serata come quella vissuta domenica a San Siro dal Milan. Con Fonseca praticamente già condannato prima del fischio d’avvio. A fine gara viene mandato addirittura a parlare davanti alle telecamere e in conferenza stampa poi va a colloquio con i dirigenti del Milan (nessuno dei quali però si espone pubblicamente) e gli viene comunicato l'esonero. Così uscito da San Siro in macchina e intercettato da Sky annuncia lui stesso di essere «fuori dal Milan». Surreale.

