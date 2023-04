Esce di strada e si schianta contro le auto in sosta 

Ennesimo incidente stradale ieri in città per fortuna senza gravi conseguenze.

Poco dopo le 8 in via Daniele Manin, per cause ancora da accertare, un uomo alla guida della sua auto Nissan Qashqai ha perso il controllo, schiantandosi contro alcuni veicoli in sosta, prima di ribaltarsi su un fianco. L’automobilista è rimasto praticamente illeso. Per lui soltanto qualche contusione e tanto spavento. Alcuni pedoni che transitavano nella via Manin sono stati sfiorati dall’auto. Insomma, poteva andare decisamente peggio.

L’allarme è stato immediato con l’arrivo della squadra di pronto intervento "1A" della sede centrale dei Vigili del fuoco di Cagliari. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118. Per fortuna nessuno ha avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari.

La strada è stata invece momentaneamente chiusa al traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente solo dopo il recupero dell'auto capovolta. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale. Tra le ipotesi dell’incidente, un guasto meccanico o un attimo di disattenzione del conducente.

