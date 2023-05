Esce di strada con l’Ape: ricoverato 

Incidente stradale a Monte Gruttas nelle campagne di Castiadas dove un sessantunenne ha perso il controllo del suo mini autocarro, un’Ape Poker, che si è rovesciato sul ciglio della carreggiata. Immediati i soccorsi grazie all'allarme lanciato da automobilisti di passaggio: sul luogo dell’incidente sono arrivati un’ambulanza del 118, i carabinieri di Castiadas e del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito che, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, hanno effettuato i rilievi di legge.

I carabinieri stanno cercando di risalire alle cause dell’incidente che non ha comunque coinvolto altri mezzi. Il ferito, Giampiero Scroccu, agricoltore, è stato accompagnato in ambulanza al Santissima Trinità di Cagliari dove è stato ricoverato. Ha riportato fratture e contusioni varie. Sul posto anche i Vigili del fuoco di San Vito che hanno rimosso il mezzo capovolto e provveduto a mettere in sicurezza il sito. (r. s.)

