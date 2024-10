Esce dal carcere: dopo dieci giorni uccide il coinquilino

Cremona. Un uomo di 44 anni è stato ucciso a coltellate, al culmine di una lite, nell'abitazione dove da appena ventiquattro ore aveva deciso di ospitare l’assassino reo confesso. È successo nel primo pomeriggio di ieri in un palazzo popolare di Borgo Loreto, a poca distanza dalla città lombarda. Il movente potrebbe essere legato alla droga.

La vittima si chiamava Paolo Gamba e aveva 44 anni. Quattro in meno dell’uomo che lo ha accoltellato a morte, Marco Viti, uscito dal carcere appena una decina di giorni fa.

È stato l'assassino, tossicodipendente come Gamba, a chiamare la polizia: «Ho ucciso il ragazzo che abita con me», ha detto il 48enne agli agenti arrivati sul posto. Quindi, senza opporre alcuna resistenza, si è lasciato ammanettare.

Viti viene descritto come una persone violenta. Dal carcere entrava e usciva per motivi legati alla droga. In una cella del Ca’ del Ferro, la casa circondariale di Cremona, era rinchiuso sino a meno di due settimane fa. Lo spaccio è per gli inquirenti il motivo più probabile che ha portato alla lite finita nel sangue. Ma anche le indagini sono solo agli inizi.

I due coinquilini stavano dividendo lo stesso appartamento di Borgo Loreto al civico 8/a di via dei Patrioti. Il magistrato di turno ha già disposto l’autopsia sul corpo della vittima, anche per accertare con quante coltellate l’assassino ha colpito il 44enne e quale sia stato il fendente che gli ha tolto la vita.

