Escavatore  e furgone in fiamme 

Un furgone e un mini-escavatore andati completamente distrutti, rotoballe di foraggio ridotte in cenere, danni complessivi per un totale di 60mila euro: è il bilancio dell’incendio scoppiato nel capannone di un’azienda edile in località Fra Giuanni, non lontano dalla casa di riposo Sant’Efisio. Nonostante gli ingenti danni, fortunatamente nell’incendio non ci sono stati feriti.

Le fiamme hanno avvolto il capannone di proprietà dell’imprenditore Giorgio Settembrini, situato in una zona di campagna, nella notte tra martedì e mercoledì. Quando i vigili del fuoco di Cagliari sono arrivati nella zona di Fra Giuanni la rimessa presente nel terreno e i mezzi parcheggiati erano completamente avvolti dalle fiamme: per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area le operazioni sono andate avanti per ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capoterra, guidati dal maresciallo Leonardo Del Gaudio, che dopo i rilievi hanno avviato alle indagini per stabilire la cause dell’incendio. (i. m.)

