Escavatore bruciato nella notte 

I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte, a Bolotana, per mettere a segno un attentato incendiario. Nel mirino un’impresa di Mamoiada a cui è stato bruciato un escavatore. Si tratta del secondo attentato nel giro di 30 giorni nella centralissima via Stazione, poco distante da dove, un mese fa, sono state date alle fiamme le auto di due agenti del Corpo forestale, a un paio di centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri, in uno spiazzo recintato di proprietà del Comune. I malviventi hanno agito quasi con spavalderia poiché quella strada, trafficatissima, è ingresso e uscita principale di Bolotana. Nulla trapela dalle indagini dei carabinieri.

I danni

È stato dato alle fiamme un escavatore di medie dimensioni, di proprietà di un’impresa di Mamoiada che, in subappalto, per conto di un’impresa di Orgosolo, sta realizzando la nuova pavimentazione nelle vie del centro storico e altri lavori di manutenzione. Il mezzo, che veniva portato in via Stazione nelle ore notturne, probabilmente è stato prima cosparso di liquido infiammabile e poi dato alle fiamme. Il bagliore e il fumo denso e acre sono stati subito notati anche dai residenti. Subito è scattato l’allarme. Da Macomer sono subito arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e cercato di limitare i danni.

La condanna

Assieme ai carabinieri della compagnia di Ottana e di Bolotana, è stata fatta un’ispezione per accertare la dinamica. L’attentato rimane inspiegabile. «La situazione inizia a preoccuparci - dice il sindaco, Francesco Manconi - si tratta del secondo atto incendiario nel giro di un mese. Sono fatti che condanniamo, ma che non appartengono alla cultura della nostra comunità». Nel paese non si parla d’altro: assieme alla preoccupazione, si sente ripetere la convinzione che questa non è opera di persone di Bolotana. Una questione legata agli appalti? «Non lo sappiamo - dice Mario Bussa, presidente dell’associazione culturale Benjamin Piercy - di fatto il paese non si sente coinvolto. Speriamo sia l’ultimo episodio, sono atti che danneggiano l’immagine di Bolotana e dei suoi cittadini».

